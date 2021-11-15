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В Госдепе оценили отношения США и России

Иван Линдеманн
23:46 15.11.2021
По словам Неда Прайса, построение стабильных отношений с РФ не является стратегией США.
В Госдепе оценили отношения США и России
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости
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США надеются на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Он отметил, что говорить об этом пока рано.

«Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем, я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми», - приводят слова Прайса РИА Новости.

По его словам, построение стабильных отношений с РФ не является стратегией США.

В середине октября заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд побывала с рабочим визитом в Москве. В Белом доме сообщили, что она проводит с представителями российских властей «конструктивные и плодотворные» встречи.

В начале октября Москву посетил и глава ЦРУ Уильям Бернс.  Он встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, а также с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Официальная цель его поездки - обсуждение двусторонних отношений между РФ и США.

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