В Госдепе оценили отношения США и России

США надеются на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Он отметил, что говорить об этом пока рано.

«Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем, я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми», - приводят слова Прайса РИА Новости.

По его словам, построение стабильных отношений с РФ не является стратегией США.

В середине октября заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд побывала с рабочим визитом в Москве. В Белом доме сообщили, что она проводит с представителями российских властей «конструктивные и плодотворные» встречи.

В начале октября Москву посетил и глава ЦРУ Уильям Бернс. Он встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, а также с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Официальная цель его поездки - обсуждение двусторонних отношений между РФ и США.