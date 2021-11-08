В Кремле раскрыли подробности беседы Путина с главой ЦРУ

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом обсуждались вопросы кибербезопасности, двусторонних отношений, дипломатии, а также были озвучены мнения по региональным конфликтам. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», - сообщил Песков.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту РФ Владимиру Путину о встрече с Бернсом. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также различные вопросы международного взаимодействия.