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В Кремле раскрыли подробности беседы Путина с главой ЦРУ

Алексей Курильченко
13:12 08.11.2021
Президент России пообщался с главой разведывательного управления США по телефону.
В Кремле раскрыли подробности беседы Путина с главой ЦРУ
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом обсуждались вопросы кибербезопасности, двусторонних отношений, дипломатии, а также были озвучены мнения по региональным конфликтам. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», - сообщил Песков.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту РФ Владимиру Путину о встрече с Бернсом. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также различные вопросы международного взаимодействия.

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