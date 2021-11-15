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В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа

Ян Брацкий
17:40 15.11.2021
Ранее официальная Москва подтвердила, что останется надежным поставщиком энергоресурсов в ЕС несмотря на заявления белорусского лидера о возможном прекращении транзита.
В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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В Кремле подтвердили разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на тему транзита газа через белорусскую территорию. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Вчера был разговор», - ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций в отношении Минска перекрыть транзит газа в Европу.

В Кремле тогда отметили, что Россия останется надежным поставщиком газа в Европу, несмотря на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тема санкций в отношении Белоруссии вновь стала актуальной в связи с миграционным кризисом. В настоящее время на белорусско-польской границе собрались почти две тысячи беженцев из стран Африки и Ближневосточного региона.

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