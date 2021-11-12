Песков прокомментировал угрозы Лукашенко перекрыть газ в Европу

Россия останется надежным поставщиком газа в Европу, несмотря на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа в Европу из-за санкций. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств. Надежность России как поставщика и как партнера по действующим контрактным обязательствам не подлежит сомнениям», - заявил Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что Лукашенко не обсуждал идею перекрытия подачи газа с Кремлем.

Президент Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу по проходящему через территорию Белоруссии газопроводу Ямал - Европа. Глава государства утверждает, что таким образом защищает суверенитет и независимость Белоруссии.