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Около двух тысяч мигрантов собрались на границе Белоруссии и Польши

Ян Брацкий
17:12 15.11.2021
По информации белорусских пограничников, мигранты ведут себя спокойно и не предпринимают попыток силового прорыва на территорию Польши.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ePramova, Вконтакте
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Почти две тысячи мигрантов собрались на белорусско-польской границе. В настоящее время люди осадили погранпереход между двумя странами. Часть желающих проникнуть в Европу обосновались прямо на территории КПП, другие остаются в непосредственной близости, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в белорусских органах погранслужбы.

По его информации, обстановка на границе спокойная, мигранты не предпринимают агрессивных действий и попыток прорваться на сопредельную территорию. Ранее в польском МВД констатировали подготовку мигрантов к массовому прорыву границы в районе города Кузница. Власти подчеркнули, что полиция и армия готовы к подобному развитию событий.  

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался в конце мая. Группы беженцев из Ближнего Востока и стран Африки штурмуют рубежи Литвы, Латвии и Польши в надежде проникнуть на территорию Евросоюза. Очередное обострение на границе началось 8 ноября, когда группа мигрантов прорвалась на территорию Польши, сломав пограничное заграждение. Официальная Варшава стянула на границу войска.

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