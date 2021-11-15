Около двух тысяч мигрантов собрались на границе Белоруссии и Польши

Почти две тысячи мигрантов собрались на белорусско-польской границе. В настоящее время люди осадили погранпереход между двумя странами. Часть желающих проникнуть в Европу обосновались прямо на территории КПП, другие остаются в непосредственной близости, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в белорусских органах погранслужбы.

По его информации, обстановка на границе спокойная, мигранты не предпринимают агрессивных действий и попыток прорваться на сопредельную территорию. Ранее в польском МВД констатировали подготовку мигрантов к массовому прорыву границы в районе города Кузница. Власти подчеркнули, что полиция и армия готовы к подобному развитию событий.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался в конце мая. Группы беженцев из Ближнего Востока и стран Африки штурмуют рубежи Литвы, Латвии и Польши в надежде проникнуть на территорию Евросоюза. Очередное обострение на границе началось 8 ноября, когда группа мигрантов прорвалась на территорию Польши, сломав пограничное заграждение. Официальная Варшава стянула на границу войска.