В египетской пустыне обнаружили затерянный храм Солнца

Археологи в египетской пустыне обнаружили храм Солнца, построенный для древнеегипетских фараонов. Строения возводились для древнеегипетских правителей. Считалось, что такие монументальные сооружения наделяют фараонов статусом бога еще при жизни, тогда как захоронения в пирамидах гарантировали, что фараоны станут богами и в загробной жизни. О находке пишет Daily Mail.

Ученые полагают, что в Древнем Египте было возведено шесть храмов Солнца. Строение стало третьим подобным сооружением культа, которое было обнаружено за последние 50 лет. Более древняя постройка была найдена под руинами другого храма Солнца, возведенного Ньюсеррой. Этот фараон правил в конце XXV века до нашей эры во время так называемой Пятой династии.

В ходе раскопок археологи нашли 60-сантиметровую основу колонны из белого известняка, а в фундаменте из сырцовых кирпичей скрывалась коллекция наполненных грязью пивных кувшинов, которые использовались для ритуальных подношений.

По мнению ученых, более древний храм Солнца был возведен по заказу фараона из Пятой династии.

Культовые сооружения строились на западном берегу Нила в честь могущественного древнеегипетского бога солнца Ра. В храмах располагался большой двор с колонной, ориентированной по оси восток-запад. У таких строений, как и у пирамид, был один вход и один выход.