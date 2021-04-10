Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Археологи раскрыли тайну найденного в Египте «Золотого города»

Виктория Ивашечкина
13:32 10.04.2021
В городе, по словам ученых, три квартала, где есть помещения для хранения мяса, а также районы, где изготавливалась одежда.
Археологи раскрыли тайну найденного в Египте «Золотого города»
© Фото: Fadel Dawood, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Ученым предстоит работать не менее десяти лет на месте обнаруженного в Египте «Золотого города», который был затерян в песках более трех тысяч лет. Об этом рассказал египетский ученый Захи Хавас.

Археологи выяснили, что город был построен в эпоху правления Аменхотепа III, девятого фараона прославленной XVIII династии.

«Это целый город, он считается крупнейшим найденным на данный момент. Работы продлятся по меньшей мере 10 лет», - сообщил Хавас, передает РИА Новости.

Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках «Золотой город». Он назван «Восход Атона» в честь солнечного божества.

Удивительный город простирается в северном и западном направлениях. Хавас рассказал, что в городе три квартала, где есть помещения для хранения мяса, районы, где изготавливалась одежда, сырцовый кирпич.

В марте этого года археологи из Норвегии и Франции обнаружили в Египте руины древнего христианского монастыря IV-VII веков с тремя церквями, монашескими кельями и хозяйственными помещениями на территории. Стены церкви украшают религиозные надписи и библейские отрывки на греческом языке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:20 В стране и мире
Видео
Названа возможная причина смертельной аварии с автобусом в Турции
12:32 В стране и мире
СМИ раскрыли последнее желании принца Филиппа
11:44 Армия
Видео
Иностранные курсанты НВВКУ впервые поучаствовали в «Тотальном диктанте» в Сибири
09:05 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео перехвата приближавшегося к границе РФ американского самолета
08:30 В стране и мире
Видео
«Смотрю, палата не та»: перенесший операцию в горевшем кардиоцентре в Благовещенске рассказал о своем самочувствии
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
Видео
Названы заболевания, которые можно определить по запаху
Видео
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Названы признаки надвигающегося тромбоза
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.