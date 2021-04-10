Археологи раскрыли тайну найденного в Египте «Золотого города»

Ученым предстоит работать не менее десяти лет на месте обнаруженного в Египте «Золотого города», который был затерян в песках более трех тысяч лет. Об этом рассказал египетский ученый Захи Хавас.

Археологи выяснили, что город был построен в эпоху правления Аменхотепа III, девятого фараона прославленной XVIII династии.

«Это целый город, он считается крупнейшим найденным на данный момент. Работы продлятся по меньшей мере 10 лет», - сообщил Хавас, передает РИА Новости.

Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках «Золотой город». Он назван «Восход Атона» в честь солнечного божества.

Удивительный город простирается в северном и западном направлениях. Хавас рассказал, что в городе три квартала, где есть помещения для хранения мяса, районы, где изготавливалась одежда, сырцовый кирпич.

В марте этого года археологи из Норвегии и Франции обнаружили в Египте руины древнего христианского монастыря IV-VII веков с тремя церквями, монашескими кельями и хозяйственными помещениями на территории. Стены церкви украшают религиозные надписи и библейские отрывки на греческом языке.