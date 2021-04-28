Археологи обнаружили древнейшее кладбище детей в дельте реки Нил

Египетские археологи обнаружили в дельте реки Нил древнее захоронение со скелетами детей. Кладбища располагалось в 150 километрах от Каира в провинции Дакахлия. Всего ученые обнаружили около 110 могил. Согласно сообщению египетского министерства туризма и древностей, кладбище было создано в додинастический период, который длился от 6000 до 3150 года до нашей эры. Таким образом, возраст находки может достигать 8 тысяч лет.

«Большая часть скелетов находились в позе эмбриона, лежа на левой стороне. Лицом они направлены на запад», - цитирует издание Express доктора Аймана Эшмави.

Ранее исследователь Библии обнаружил на могиле английского епископа резные изображения, похожие на динозавров. Он утверждает, что находка опровергает теорию эволюции Дарвина.