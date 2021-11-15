СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину

Состояние актера Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, серьезно ухудшилось. На фоне течения болезни у артиста начался тромбоз артерий рук. Бригада хирургов уже осмотрела Гаркалина и пришла к выводу о необходимости ампутации, если тромбоз будет прогрессировать.

«Лечащий врач постоянно следит за состоянием здоровья Валерия Борисовича. К сожалению, его состояние остается крайне тяжелым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», - приводит сайт «Комсомольской правды» слова источника в сфере здравоохранения.

Народный артист России Валерий Гаркалин был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября. У поступившего актера диагностировали коронавирусную инфекцию и 25-процентное поражение легких. Состояние Гаркалина ухудшалось с каждым днем. В настоящее время поражение легких достигает 85%, актер переведен в реанимацию и подключен к аппарату ЭКМО.