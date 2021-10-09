Агент Гаркалина заявила, что врачи не раскрывают подробностей его состояния

Народный артист РФ Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, остается в отделении реанимации, другой информации врачи не предоставляют. Об этом «Звезде» заявила его агент Наталья Теплова.

«В реанимации. Они (Прим. ред. - врачи) это говорят, даже если вы просто в справочную позвоните...Врачи не дают информацию», — сказала она.

Напомним, Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких. Утверждалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.

Спустя несколько дней Валерия Гаркалини в связи с резким ухудшением состоянии перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. А накануне СМИ передавали, что артист находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Заслуженный артист РФ Аркадий Коваль отмечал, что у артиста серьезное поражение легких.