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СМИ: Валерия Гаркалина подключили к ЭКМО

Виктория Ивашечкина
09:59 09.10.2021
Утверждается, что у артиста 85% поражения правого и 75% левого легкого
СМИ: Валерия Гаркалина подключили к ЭКМО
© Фото: Vladimir Myshkin, Russian Loo, Globallookpress
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Российского актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на собственный источник. 

Утверждается, что российский артист одновременно подключен и к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Источник уточнил, что у Гаркалина на 85% поражено правое легкое и на 75% левое.

Напомним, Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких 25-50%. Утверждалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.

Спустя несколько дней госпитализированный с коронавирусной инфекцией Валерий Гаркалин был переведен в реанимацию в связи с резким ухудшением самочувствия. Об этом сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства (ГИТИС). 

А накануне СМИ сообщили, что артиста перевели на аппарат ИВЛ. Утверждалось, что у него серьезное поражение легких - около 75-85%.

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