Агент Гаркалина ответила на сообщения о сепсисе у актера

Агент народного артиста РФ Валерия Гаркалина, ранее госпитализированного с коронавирусной инфекцией, в разговоре со «Звездой» опровергла сообщения об обнаружении у актера сепсиса.

«Я понятия не имею, что за бред они пишут и откуда у них эта информация. Ни дочери его, ни мне ничего подобного не сообщали», - сказала его представитель Наталья Теплова.

Ранее СМИ передавали, что Гаркалин находится в критическом состоянии. По данным ряда изданий, чтобы организм боролся с сепсисом, артисту якобы делают переливание крови.

Напомним, Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких. Утверждалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.

Спустя несколько дней Валерия Гаркалини в связи с резким ухудшением состоянии перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Заслуженный артист РФ Аркадий Коваль отмечал, что у артиста серьезное поражение легких.