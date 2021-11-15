Песков заявил, что запуск «Северного потока - 2» не означает снижения транзита газа через Белоруссию

Снижения транзита газа в Европу через Белоруссию после запуска трубопровода «Северный поток - 2» не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу. Речь идет о проходящем через территорию страны российского экспортного газопровода «Ямал - Европа».

Российский лидер Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Минск имеет все возможности для того, чтобы перекрыть транзит газа в Европу, однако, если это действительно произойдет, то Белоруссия нарушит свои контрактные обязательства.

В ходе брифинга с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, означают ли слова главы государства, что Москва может сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода «Северного потока - 2».

«Нет, не означает», - ответил Песков.

Неделю назад стало известно, что строительство «Северного потока - 2» завершено. Как сообщил топ-менеджер компании «Газпром» Алексей Фиников, газопровод полностью готов к запуску.