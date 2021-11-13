Путин прокомментировал заявление Лукашенко о возможности перекрытия газа в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет все возможности для того, чтобы перекрыть транзит газа в Европу. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, если это действительно произойдет, то Белоруссия нарушит свои контрактные обязательства.

«Он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет. Я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Теоретически Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указания по перекрытию наших поставок в Европу. Но это будет нарушением нашего транзитного контракта и я надеюсь, что до этого не дойдет», - сказал президента в интервью телеканалу «Россия».

При этом Путин отметил, что в ходе двух прошедших встреч Лукашенко даже не намекнул о своих намерениях перекрыть Европе доступ к газу. Президент РФ намерен обсудить со своим коллегой эту ситуацию.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу. Речь идет о проходящем через территорию страны российского экспортного газопровода Ямал - Европа.