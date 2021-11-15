Продемонстрирован облик беспилотной версии истребителя Chekmate

Опубликован облик беспилотной версии истребителя Chekmate. Его, наряду с пилотируемой версией самолета, можно увидеть на 3D-кадрах с ролика госкорпорации Ростех, посвященному этому самолету.

«Главный герой видеоролика - командующий ВВС иностранного государства рассказывает о преимуществах самолета пятого поколения и философии проекта», - говорится в сообщении Ростеха.

Легкий тактический самолет Checkmate разрабатывается компанией «Сухой» (входит в ОАК Ростеха), это первый в России однодвигательный самолет пятого поколения.

Основные конкурентные преимущества нового самолета - малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю Checkmate.

Также был назван двигатель, которым будет оборудован новый самолет - это АЛ-41Ф1.