Россия рассчитает на интерес Ближнего Востока к истребителю Checkmate

Россия рассчитывает что Ближний Восток проявит интерес к истребителю пятого поколения Checkmate. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на выставке Dubai Airshow. При этом ближневосточным партнерам были представлены и другие образцы российской авиации.

«Здесь также представлены вертолеты Ми-28 НЭ, Ка-52К и Checkmate, наша новая тема, с которой мы уже вышли с инициативой на МАКСе в этом году. Это первая презентация на внешних рынках, и это неспроста именно в Эмиратах - мы рассчитываем на этот рынок», - цитирует РИА Новости слова Мантурова.

Ранее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о преимуществах, которые позволяют говорить о большой привлекательности Checkmate для стран Ближнего Востока. Одним из плюсов самолет является возможность его адаптации под требования заказчика.