Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35

Стоимость летного часа перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента — американского F-35. Об этом французской газете Le Figaro заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate — F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», — отметил он.

Ранее в Минпромторге сообщили, что Россия представит прототип новейшего истребителя пятого поколения Checkmate в ОАЭ на выставке Dubai Airshow - она пройдет с 14 по 18 ноября в городе Дубай.

Напомним, что впервые прототип Checkmate увидели на авиасалоне МАКС-2021. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь рассказал «Звезде», что в широкий спектр номенклатуры позволяет новинке выполнять любые виды задач, Checkmate является многофункциональным.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя ожидается в 2023 году. Chekmate сможет разгоняться до двух скоростей звука, масса боевой нагрузки истребителя составит 7400 кг, дальность полета истребителя составит три тысячи километров.