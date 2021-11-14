В стране и мире Истребитель Checkmate будет оборудован двигателем АЛ-41Ф1 Елизавета Потейчук Михаил Никитушкин подчеркнул, что новый двигатель - это доработка под однодвигательный самолет с точки зрения надежности. © Фото: UAC, Globallookpress Читайте нас на: Конструктор компании «Сухой», которая входит в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех», Михаил Никитушкин заявил, что однодвигательный истребитель Checkmate получит доработанный турбоактивный двухконтурный двигатель «Изделие 117» (АЛ-41Ф1). «Двигатель - это существующий двигатель 117 с доработкой под однодвигательный самолет с точки зрения надежности», - рассказал Никитушкин. Ранее на авиасалоне Dubai Airshow 2021 состоялась первая зарубежная презентация российского истребителя Checkmate. На презентации показали непосредственно саму новинку и впечатляющее лазерное и проекционное шоу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика