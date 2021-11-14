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Истребитель Checkmate будет оборудован двигателем АЛ-41Ф1

Елизавета Потейчук
16:36 14.11.2021
Михаил Никитушкин подчеркнул, что новый двигатель - это доработка под однодвигательный самолет с точки зрения надежности.
Истребитель Checkmate будет оборудован двигателем АЛ-41Ф1
© Фото: UAC, Globallookpress
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Конструктор компании «Сухой», которая входит в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех», Михаил Никитушкин заявил, что однодвигательный истребитель Checkmate получит доработанный турбоактивный двухконтурный двигатель «Изделие 117» (АЛ-41Ф1).

«Двигатель - это существующий двигатель 117 с доработкой под однодвигательный самолет с точки зрения надежности», - рассказал Никитушкин.

Ранее на авиасалоне Dubai Airshow 2021 состоялась первая зарубежная презентация российского истребителя Checkmate. На презентации показали непосредственно саму новинку и впечатляющее лазерное и проекционное шоу.

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