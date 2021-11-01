Лавров: Украина выбирает между демонстрацией «крутости» и выполнением Минских соглашений

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя противоречивые реакции украинских властей на «загадочную» ситуацию с турецким беспилотником, предположил, что в Киеве сейчас размышляют на тему того, что для них выгоднее - показать «крутость» или сделать вид, что они выполняют минские договоренности и хотят собираться в нормандском формате.

«А эта загадочная история с беспилотником Bayraktar. Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось. Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать крутость, что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате. Встреча ради встречи нам не нужна», - объяснил глава МИД РФ в эфире «Россия 24».

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военнослужащие впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Стоит отметить, что полеты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя произошедшее, высказал мнение, что Киев «ведет в опасную игру».