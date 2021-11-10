Лавров заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями

В сфере контроля над вооружениями нарастает напряженность, появляются новые угрозы, что подрывает стратегическую стабильность. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров перед заседанием коллегий МИД РФ и Белоруссии.

«Продолжается размывание существующей международной архитектуры контроля над вооружениями, усилением военно-политических факторов, которые подрывают глобальную стратегическую стабильность», - сказал он.

По словам министра иностранных дел, координация РФ и Белоруссии позволила купировать попытки Запада оказать давление в международных организациях.

Лавров отметил, что на заседании коллегий МИД российская и белорусская стороны обсудят ситуацию после выхода США из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу - международный документ, устанавливающий режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран - членов ОБСЕ. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.