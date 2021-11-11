В МИД РФ рассказали о попытке НАТО испытать Россию на прочность в Черном море
Как подчеркнул замминистра иностранных дел Рябков, оборона России отличается надежностью, Москва видит замыслы американцев насквозь и готова давать отпор.
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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о попытке НАТО испытать Россию на прочность в Черном море.
«Что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Все это - игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность», - сказал замминистра журналистам.
Как подчеркнул Рябков, оборона России отличается надежностью, Москва видит замыслы американцев насквозь и готова давать отпор.
Также в Министерстве иностранных дел России указали на риск столкновений в Черном море из-за наращивания сил НАТО в регионе.