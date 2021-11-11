В стране и мире В МИД РФ рассказали о попытке НАТО испытать Россию на прочность в Черном море Тимур Шерзад Как подчеркнул замминистра иностранных дел Рябков, оборона России отличается надежностью, Москва видит замыслы американцев насквозь и готова давать отпор. © Фото: US Navy Читайте нас на: Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о попытке НАТО испытать Россию на прочность в Черном море. «Что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Все это - игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность», - сказал замминистра журналистам. Как подчеркнул Рябков, оборона России отличается надежностью, Москва видит замыслы американцев насквозь и готова давать отпор. Также в Министерстве иностранных дел России указали на риск столкновений в Черном море из-за наращивания сил НАТО в регионе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика