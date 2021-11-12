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Шойгу заявил, что РФ и Франции нужно проанализировать проблемы в сфере безопасности для деэскалации в Европе

15:49 12.11.2021
В Париже сегодня завершились переговоры глав МИД и Минобороны РФ и Франции.
Шойгу заявил, что РФ и Франции нужно проанализировать проблемы в сфере безопасности для деэскалации в Европе
© Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в пятницу о важности совместной с Францией работы по решению проблем в сфере безопасности в интересах деэскалации в Европе и недопущению военных инцидентов.

«Важно совместно проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности, чтобы в дальнейшем определить шаги по деэскалации обстановки в Европе и недопущению инцидентов в ходе военной деятельности», - сказал Шойгу в Париже на пленарном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2».

Он заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с французскими коллегами, который позволит принять нужные решения.

«Рассчитываем, что нам удастся поговорить откровенно, принять соответствующие решения и поставить задачи специалистам, в том числе из оборонных ведомств России и Франции», - сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства поблагодарил французскую сторону за гостеприимство и инициативу провести эту встречу.

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу завершили в Париже переговоры со своими французскими коллегами, министром по делам Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и министром вооруженных сил Флоранс Парли.

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