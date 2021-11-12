Шойгу подарил цветы французской коллеге перед началом переговоров в Париже

Министр обороны России Сергей Шойгу подарил французской коллеге Флоранс Парли букет роз перед началом переговоров в Париже. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В Париже начались переговоры в формате 2+2 - главы МИД и Минобороны двух стран. Сергей Кужугетович своей французской коллеге подарил букет цветов. Наши мужчины они такие», - написала Захарова в Telegram-канале.

Российско-французский форум проходит в формате «2+2». Помимо Шойгу, во встрече принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли и министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Повестка встречи - политические и военные аспекты международных кризисов, а также недопущение инцидентов в ходе военной деятельности.