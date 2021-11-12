Предполагаемого брата Хабиба Нурмагомедова вывели из отдела полиции в Шереметьево

В распоряжении «Звезды» появилось видео, на котором мужчину, по данным СМИ якобы являющегося двоюродным братом бойца Хабиба Нурмагомедова Усманом, выводят из отдела полиции в Шереметьево.

Куда направился предполагаемый «брат Хабиба» не известно. По неподтвержденной информации он может быть переведен в ИВС или отправиться в Махачкалу.

Вечером 11 ноября московская полиция сообщила о задержании в аэропорту Шереметьево двух мужчин, которые подозреваются в наезде на правоохранителя в Каспийске. Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования дела по факту наезда на полицейского в Каспийске.