СК возбудил дело по факту наезда на полицейского в Дагестане

Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по инциденту с наездом на сотрудника правоохранительных органов в дагестанском Каспийске.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», - сообщает региональный следственный комитет.

Полицейский специальной огневой группы ВОГОиП МВД России, по версии следствия, пытался остановить автомобиль без регистрационных знаков, которым управляло неустановленное лицо. В свою очередь, водитель не выполнил просьбы сотрудника и продолжил движение. В результате этого автовладелец сбил оградительный барьер поста и наехал на правоохранителя.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновного лица и привлечение его к уголовной ответственности», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось, что в наезде на полицейского подозревается двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман. Однако данная информация пока официально не подтверждена.