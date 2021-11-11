Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подозревается в наезде на полицейского

Московская полиция сообщила о задержании в аэропорту Шереметьево двух мужчин, которые подозреваются в наезде на правоохранителя в Каспийске. В сообщении пресс-службы говорится, что подозреваемые прилетели в столицу из Махачкалы - оба 1998 года рождения.

«Задержаны двое граждан 1998 года рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП "Аэропорт" г. Каспийска», - сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

По данным Telegram-канала «112» одним из задержанных является двоюродный брат бойца MMA Хабиба Нурмагомедоа Усман. В МВД имена задержанных не сообщили.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина, подозреваемый в мошенничестве, наехал на автомобиле на бойца СОБРа.В результате полученных травм правоохранитель скончался на месте. Обвиняемый в наезде был арестован.