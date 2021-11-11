Бастрыкин поручил доложить о расследовании наезда на полицейского в Каспийске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования дела по факту наезда на полицейского в Каспийске. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Дагестан Щурову А.П. доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч.1 ст. 318 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Вечером 11 ноября московская полиция сообщила о задержании в аэропорту Шереметьево двух мужчин, которые подозреваются в наезде на полицейского в Каспийске. Позже СК по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту произошедшего и опубликовал кадры с места инцидента.

По версии следствия, полицейский пытался остановить автомобиль без регистрационных знаков, однако водитель не выполнил просьбы сотрудника и продолжил движение, в результате чего наехал на правоохранителя. В СМИ предположили, что одним из подозреваемых в совершении преступления мог стать брат известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова Усман.