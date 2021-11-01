В Севастополе решили снять блокпосты для проверки QR-кодов

В Севастополе решили отказаться от блокпостов на въезде и выезде из города. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Три дня дали свой эффект - значительное снижение турпотока в Севастополь, и сейчас контрольно-пропускные пункты приносят сложности севастопольцам», - сказал он.

По словам Развожаева, пассажиропоток уменьшился в два раза, поэтому обеспечивать работу КПП уже нецелесообразно.

Напомним, что пункты пропуска начали работать 30 октября. Они были установлены на всех магистралях, а также на железнодорожном вокзале. Полицейские проверяли наличие сертификата или QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Только в первый день правоохранители развернули более 200 автомобилей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что нерабочие дни, введенные в России в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, улучшили эпидемическую ситуацию.