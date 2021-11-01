В стране и мире Коронавирус Мурашко оценил эффект от введения нерабочих дней Иван Линдеманн По словам министра, уже снизилось количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Нерабочие дни, введенные в России в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, улучшили эпидемическую ситуацию. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться», - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ. По словам министра, уже снизилось количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей. «Этих пациентов стало на 3,6 тысячи меньше, чем днем ранее. Именно периоды дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию», - отметил Мурашко. Вспышки коронавируса начинаются из-за того, что люди вовремя не ревакцинируются. Об этом ранее заявил Владимир Путин. Также, по словам президента, в России разрабатываются и в ближайшее время планируются к использованию препараты для лечения COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика