На Украине заявили о снижении транзита газа из России на треть

Транзит российского газа через территорию Украины с 1 ноября снизился на треть. По словам главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, сейчас он оставляет 57 миллионов кубометров в сутки.

«С 1 октября транзит через Украину упал до 86 миллионов кубометров в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 миллионов кубометров. При таких объемах транспортировки "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 миллиардов кубометров», - написал он в Facebook.

Ранее Макогон заявил, что «Оператор ГТС Украины», не дожидаясь окончания контракта по транзиту газа, предложил РФ его продлить.

В октябре «Газпром» в ходе аукциона отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту сырья через Украину на ноябрь. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что предложил российской компании скидку в 50% на прокачку газа сверх оговоренных действующим контрактом объемов.

Ранее Владимир Путин заявлял, что за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил поставки газа через территорию Украины более чем на 8%. Но, по словам президента, еще больше увеличивать прокачку экономически невыгодно. Как отметил Путин, транзит газа по новым системам дешевле примерно на 3 миллиарда долларов в год.