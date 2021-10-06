Путин объяснил невозможность увеличения транзита газа через Украину

Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на многочисленные спекуляции вокруг поставок газа через территорию Украины. Глава государства напомнил, что компания «Газпром» исполняет все свои контрактные обязательства в полном объеме, а в ряде случаев прокачивает даже больше топлива, чем предусмотрено договором.

«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины - 40 миллиардов кубометров в год. За девять месяцев 2021 года "Газпром" увеличил эту прокачку более чем на 8%», - заявил Путин.

Увеличивать транзитные объемы дальше для российской компании экономически невыгодно, добавил президент. Тем более что прокачка газа по новым системам дешевле примерно на три миллиарда долларов в год. Более того, использование новых трубопроводов сокращает выбросы СО2 в атмосферу в 5,6 раза, уточнил глава российского государства.