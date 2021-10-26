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На Украине заявили о готовности продлить с Россией контракт на транзит газа

Кира Тило
23:56 26.10.2021
Глава компании «Оператор ГТС Украины» предложил продлить контракт, не дожидаясь 2024 года. 
На Украине заявили о готовности продлить с Россией контракт на транзит газа
© Фото: Alona_nikolaievychukrinform Keystone Press Agency Globallookpress
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Украина готова подписать с Россией контракт о транзите не менее 45 миллиардов кубометров газа в год, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское телевидение.

«Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт (с «Газпромом» - прим. ред.) на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год», - сказал Макогон.

Также он отметил, что с российской стороны ответа на это предложение пока не поступало.

Ранее в «Газпроме» заявили, что создадут рекордный резерв газа в подземных хранилищах. Также сообщалось, что за прошлый отопительный сезон из ПХГ было поднято наибольшее число топлива для российской газовой отрасли - 60,6 миллиарда кубометров.

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