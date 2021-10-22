Зеленский заявил, что Украина предложила «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа

Украина предложила «Газпрому» скидку в 50 процентов на транзит газа в Европу по своей территории сверх предусмотренного контрактного объема в 40 миллиардов кубометров в год. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для "Газпрома"», - приводит его слова агентство Bloomberg.

Украинский лидер заверил, что официальный Киев гарантирует транзит и особые антикризисные условия для объемов, свыше оговоренных в контрактах.

«Позвольте мне внести ясность: я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрые скоординированные меры могут остановить кризис», - подчеркнул Зеленский.

Европейский энергетический рынок находится в «коме» с начала августа. В конце лета фьючерсы торговались на отметке в 515 долларов за тысячу кубометров, а уже в начале октября цены рванули к 1937 долларам. Сейчас наблюдается некоторая стабилизация. Однако, стоимость голубого топлива по-прежнему слишком высока.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что в Европе в подземных газовых хранилищах не хватает около 25 миллиардов кубов газа. По словам Новака, происшедший в ЕС этой осенью энергетический кризис может повториться в будущем. Он считает ошибочным решение ЕС перейти на «зеленую» энергетику.