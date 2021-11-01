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Лавров заявил о попытках Украины втянуть Россию в силовые действия в Донбассе

Анна Касаткина
15:30 01.11.2021
Применение ВСУ в боевых действиях в Донбассе беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства, по его министра, выглядит как «загадочная история»
Лавров заявил о попытках Украины втянуть Россию в силовые действия в Донбассе
© Фото: Минобороны РФ
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Украина предпринимает попытки спровоцировать Россию на силовые действия в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В частности, применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) в боевых действиях в Донбассе беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства, по его словам, выглядит как «загадочная история». Лавров отметил, что глава ВСУ подтверждает применение этого вооружения, тогда как украинский министр обороны, напротив, отрицает.

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности и предложить собраться в "нормандском формате"»,- объяснил министр.

Ранее Лавров призвал задуматься тех, кто снабжает Киев подобным вооружением после применения его в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что использование турецких беспилотников может привести к дестабилизации ситуации в регионе.

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