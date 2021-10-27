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Песков заявил, что поставки турецких дронов на Украину могут вызвать дестабилизацию

Алексей Курильченко
12:17 27.10.2021
Турецкие беспилотники уже замечали над линией соприкосновения, что является нарушением Минских соглашений.
Песков заявил, что поставки турецких дронов на Украину могут вызвать дестабилизацию
© Фото: GeneralStaff.ua, Facebook
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Поставки турецких ударных беспилотников Bayraktar на Украину могут привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», - заявил Песков журналистам.

По словам специалиста по военным конфликтам Александра Коца, полеты БПЛА над Донбассом запрещены всем, кроме миссии ОБСЕ, поэтому присутствие «Байрактаров» изначально является нарушением Минских соглашений. Журналист обратил особое внимание, что беспилотник сбрасывал управляемые бомбы.

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