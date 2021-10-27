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Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев беспилотниками

Алексей Курильченко
13:44 27.10.2021
Использование Украиной турецкого беспилотника может быть связано с провокацией в деревне Старомарьинка.
Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев беспилотниками
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Применение Украиной ударных беспилотников в Донбассе должно заставить задуматься тех, кто предоставляет Киеву подобное вооружение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, применение беспилотника связано с провокацией в деревне Старомарьинка.

«По первой информации, каких-либо жертв в связи с этими утверждениями о применении Bayraktar не зафиксировано, но в принципе история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО, и, конечно, должна заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», - заявил Лавров на пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких ударных беспилотников Bayraktar на Украину могут привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации в Донбассе. При этом уже существуют свидетельства того, что украинские военные тренируются сбрасывать бомбы с нового беспилотника над линией соприкосновения.

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