Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Вакцинация и QR-коды: как проходит режим нерабочих дней в российских регионах

Андрей Аркадьев
Роман Закурдаев
13:06 01.11.2021
В Мурманской области начали работать передвижные мобильные пункты вакцинации, а на въезде в Севастополь за один день развернули более сотни автомобилей и несколько экскурсионных автобусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Непривычный для этого времени года ажиотаж в аэропорту Сочи. Коротать вынужденные нерабочие дни на море оказалось идеей популярной.

Ноябрьская волна отдыхающих накрыла берег Черного моря не везде. Турпоток в Крым снизился вдвое благодаря жестким ограничительным мерам. Больницы полуострова переполнены ковидными пациентами. Занято 90% коек, поэтому, вместе с QR-кодом о вакцинации при заселении в отели и санатории сейчас требуют еще и тест ПЦР.

Домой или в гости – неважно. Дальше только обладателям заветных черно-белых квадратиков. На въезде в Севастополь установили блокпосты для проверки QR-кодов. Только за один день там развернули более сотни автомобилей и несколько экскурсионных автобусов.

Когда город засыпает, просыпаются ковид-диссиденты. На танцполе одного из петербургских ночных клубов яблоку негде упасть. Свободных мест нет и в некоторых кальянных. Только за один ночной рейд полиции и Роспотребнадзору пришлось опечатать сразу шесть баров.

Когда закрыты все бары, рестораны и концертные площадки, особой популярностью пользуются уличные выступления. Прямо на Невском проспекте проходит файер-шоу, а чуть дальше концерт уличных музыкантов.

Из всех мест массового посещения в культурной столице зеленый свет дали только театрам и музеям. Но и здесь без QR-кода никуда. В Русский музей посетители приходят уже подготовленными.

В крупных торговых комплексах разрешили работу лишь продовольственным магазинам, аптекам и, конечно, пунктам вакцинации. На прививку выстраиваются огромные очереди.

Именно введение QR-кодов стало для многих россиян стимулом к вакцинации. И нерабочая неделя, пожалуй, самое подходящее для этого время.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:57 В стране и мире
Видео
Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева сняли на видео
12:52 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что Россия предостерегала США от создания баз в Центральной Азии
12:25 В стране и мире
Видео
Вирусолог назвал смертельно опасный симптом COVID-19, на который часто не обращают внимания
11:18 В стране и мире
В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
09:48 В стране и мире
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Популярное
Диетолог назвала самые полезные осенние продукты
Последствия мощной вспышки на Солнце сняли из космоса
Умерла пенсионерка, внук которой ухаживал за ней под видом врача
В МИД РФ прокомментировали информацию СМИ об удержании в украинском плену граждан России
Видео
Миколог МГУ рассказал о влиянии красных мухоморов на организм при употреблении их в пищу
Видео
Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.