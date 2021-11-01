Вакцинация и QR-коды: как проходит режим нерабочих дней в российских регионах

Непривычный для этого времени года ажиотаж в аэропорту Сочи. Коротать вынужденные нерабочие дни на море оказалось идеей популярной.

Ноябрьская волна отдыхающих накрыла берег Черного моря не везде. Турпоток в Крым снизился вдвое благодаря жестким ограничительным мерам. Больницы полуострова переполнены ковидными пациентами. Занято 90% коек, поэтому, вместе с QR-кодом о вакцинации при заселении в отели и санатории сейчас требуют еще и тест ПЦР.

Домой или в гости – неважно. Дальше только обладателям заветных черно-белых квадратиков. На въезде в Севастополь установили блокпосты для проверки QR-кодов. Только за один день там развернули более сотни автомобилей и несколько экскурсионных автобусов.

Когда город засыпает, просыпаются ковид-диссиденты. На танцполе одного из петербургских ночных клубов яблоку негде упасть. Свободных мест нет и в некоторых кальянных. Только за один ночной рейд полиции и Роспотребнадзору пришлось опечатать сразу шесть баров.

Когда закрыты все бары, рестораны и концертные площадки, особой популярностью пользуются уличные выступления. Прямо на Невском проспекте проходит файер-шоу, а чуть дальше концерт уличных музыкантов.

Из всех мест массового посещения в культурной столице зеленый свет дали только театрам и музеям. Но и здесь без QR-кода никуда. В Русский музей посетители приходят уже подготовленными.

В крупных торговых комплексах разрешили работу лишь продовольственным магазинам, аптекам и, конечно, пунктам вакцинации. На прививку выстраиваются огромные очереди.

Именно введение QR-кодов стало для многих россиян стимулом к вакцинации. И нерабочая неделя, пожалуй, самое подходящее для этого время.