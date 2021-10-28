В Петербурге вводятся дополнительные ограничения для противодействия коронавирусу

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки к постановлению правительства столицы на Неве об антикоронавирусных мерах. В связи с участившимися случаями заражения инфекцией COVID-19, многие социально-значимые общественные объекты с 8 ноября будут работать только до 23.00.

«Предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (...) объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23.00», - говорится в сообщении пресс-службы Александра Беглова.

Такие же ограничения вводятся в отношении проведения торжественных досуговых мероприятий - физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных.

Согласно поправкам, работодателям Санкт-Петербурга также рекомендовано в течение месяца перевести на удаленный режим сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, для прохождения вакцинации.