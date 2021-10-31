В РФ снова побит рекорд суточных заражений COVID-19

В России за сутки было выявлено 40 993 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Таким образом в стране вновь обновился рекорд суточных заражений, сообщает Оперштаб.

В Москве зафиксировано 7603 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 3597. При этом за сутки от коронавируса полностью выздоровели 27 115 россиян.

Вчера, 30 октября, было выявлено 40 251 заражений в сутки. Таким образом общее число зараженных составило 8 472 797 человек. При этом за сутки выздоровело 28 909 человек.