СК опубликовал видео наезда на полицейского в Каспийске

Следственный комитет опубликовал кадры наезда на сотрудника правоохранительных органов на трассе в Каспийске. На них видно, как полицейский предпринимал попытки остановить автомобиль, однако его водитель решил продолжить движение.

В СМИ предположили, что одним из подозреваемых в совершении вероятного преступления мог стать брат известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова Усман.

Также сотрудниками следствия было возбуждено уголовное дело по факту наезда на правоохранителя. Дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.