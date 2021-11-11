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Депутат назвал вынужденной мерой закон об обязательных QR-кодах

Алексей Курильченко
14:52 11.11.2021
Борьба с пандемией коронавируса является не только прерогативой правительства, но и каждого жителя России, отметил Федот Тумусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал инициативу оперштаба ввести обязательные QR-коды, подтверждающие наличие защиты от коронавируса. По его словам, это вынужденная мера в условиях «войны» с болезнью.

«С точки зрения заботы о здоровье наших граждан это вынужденная, необходимая мера. Сейчас страшно растут темпы заболеваемости и, что самое страшное, смертность. Каждый день более тысячи человек уходит в мир иной - это очень плохо. Поэтому надо принимать неординарные, жесткие меры», - рассказал депутат.

Вакцинация, по словам Тумусова, является ключевым инструментом правительства по борьбе с коронавирусом. В ходе заседания Минздрава прозвучал тезис, что характер пандемии изменился - она стала более «опасной, коварной и непредсказуемой». Поэтому правительство стремится достичь 80% коллективного иммунитета среди россиян.

«Мы должны понять, что с коронавирусом борется не только правительство. Каждый гражданин должен понимать, что мы находимся в состоянии войны с болезнью. Каждый должен сам себя защитить. В этом смысле огорчает большое число "антиваксеров" - и разубедить таких сложно», - отметил депутат.

Ранее стало известно, что оперштаб подтвердил разработку инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов. Соответствующие законопроекты находятся на стадии проработки.

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