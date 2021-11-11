В РФ выявили 40 759 случаев заражения COVID-19 за сутки

В России за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 40 759, до 8 952 472. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В частности, за сутки было выявлено 2 617 случаев в Московской области, 1 791 - в Самарской области (это максимум за пандемию), 819 - в Республике Крым, 783 - в Нижегородской области, 777 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 1 013 464, следует из сообщения штаба.

Ранее стало известно, что в настоящее время ученые трудятся над созданием лекарства, подавляющего размножение коронавируса. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист также уточнил, что результаты в данной области, тем не менее, ожидаются значительно позже, чем препарат на основе антител переболевших пациентов, над которым сейчас работают в Центре. Клинические испытания последнего должны будут стартовать в январе.