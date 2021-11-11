В оперштабе рассказали о подготовке законопроекта об обязательных QR-кодах

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов. Об этом в четверг сообщили журналистам.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», - рассказали представители оперштаба.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков сообщил, что в России пик заболеваемости COVID-19 еще не пройден, в ближайшее время будет наблюдаться рост. По его словам, подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией может продлиться до конца зимы.