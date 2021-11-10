Самолет-разведчик E-8C ВВС США обнаружили 9 ноября над Черным морем

Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США обнаружили 9 ноября над Черным морем. На протяжении всего времени полета его сопровождали радиолокационные средства зенитных войск ВКС РФ.

По данным Министерства обороны России, Е-8С вылетел с немецкой авиабазы Рамштайн и 5 часов 13 минут находился в воздушном пространстве над Черным морем. Его полет проходил над его северо-западной, центральной и северо-восточной частью.

Сообщается, что минимальное расстояние, на которое американский разведчик приближался к госгранице РФ, - 35 километров.

В оборонном ведомстве отметили, что подобные действия американской стороны являются дестабилизирующим фактором для Черноморского региона.

Ранее российский истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем разведчик ВМС США «Арес». Дождавшись разворота иностранного военного самолета, истребитель без происшествий вернулся на аэродром.