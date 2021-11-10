В Минобороны озвучили состав группы кораблей и судов ВМС США в Черноморском регионе

В Минобороны России озвучили состав группы кораблей и судов ВМС США в Черноморском регионе.

«В настоящее время для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе находится эсминец с управляемым ракетным оружием «Porter» ВМС США, танкер «John Lenthall» ВМС США и штабной корабль «Mount Whitney» ВМС США», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве России подчеркнули, что речь идет о внеплановых действия Соединенных Штатов, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил, действующую в непосредственной близости от границы РФ.

Эти действия, по заявлению Минобороны, дестабилизируют Черноморский регион. Одна из целей США - военное освоение территории Украины.

Так как, помимо американских кораблей и судов, планируется задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингенты Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке, сообщает российское оборонное ведомство.

Также сообщается, что российские военные обнаружили 9 ноября Самолет-разведчик E-8C ВВС США над Черным морем. Его сопровождали радиолокационные станции Минобороны России на протяжении всего полета.