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В Минобороны озвучили состав группы кораблей и судов ВМС США в Черноморском регионе

Тимур Шерзад
10:13 10.11.2021
В оборонном ведомстве России подчеркнули, что речь идет о внеплановых действия Соединенных Штатов, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил, действующую в непосредственной близости от границы РФ. 
В Минобороны озвучили состав группы кораблей и судов ВМС США в Черноморском регионе
© Фото: Wikimedia
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В Минобороны России озвучили состав группы кораблей и судов ВМС США в Черноморском регионе. 

«В настоящее время для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе находится эсминец с управляемым ракетным оружием «Porter» ВМС США, танкер «John Lenthall» ВМС США и штабной корабль «Mount Whitney» ВМС США», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве России подчеркнули, что речь идет о внеплановых действия Соединенных Штатов, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил, действующую в непосредственной близости от границы РФ. 

Эти действия, по заявлению Минобороны, дестабилизируют Черноморский регион. Одна из целей США - военное освоение территории Украины. 

Так как, помимо американских кораблей и судов, планируется задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингенты Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке, сообщает российское оборонное ведомство. 

Также сообщается, что российские военные обнаружили 9 ноября Самолет-разведчик E-8C ВВС США над Черным морем. Его сопровождали радиолокационные станции Минобороны России на протяжении всего полета. 

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