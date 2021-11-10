РЛС России сопровождали приблизившийся к границе самолет США на протяжении всего полета

Радиолокационные средства ВКС РФ сопровождали приблизившийся к российской границе над Черным морем самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США на протяжении полета, заявили в Министерстве обороны России.

В российском военном ведомстве сообщили, что иностранный военный самолет был обнаружен накануне, 9 ноября. Он пролетал над Черным морем с 14:15 до 19:28.

«На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», - отметили в Минобороны.

Минимальное расстояние, на которое американский разведчик приближался к госгранице РФ - 35 километров, добавили в ведомстве.