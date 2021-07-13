Истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем разведчик ВВС США «Арес»

Сегодня радиолокационные средства ПВО Южного военного округа обнаружили над водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к Государственной границе России.

Чтобы классифицировать ее и не допустить нарушения границы, в воздух подняли истребитель Су-30 дежурных по ПВО сил Южного военного округа.

Когда Су-30 приблизился к цели, ее удалось идентифицировать, как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США. Воздушный визитер был взят на сопровождение.

Дождавшись разворота иностранного военного самолета, истребитель без происшествий вернулся на аэродром.

Полет Су-30 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы России допущено не было.