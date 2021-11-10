Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 станет дополнением к обычной

Назальная вакцина от COVID-19 станет дополнением и не отменит необходимость обычной, обеспечивая дополнительный барьер на пути вируса. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ни в коем случае (не отменит обычную вакцину - прим. ред.)! Назальная создает местный иммунитет в носоглотке. И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм. Значит, мы создаем с помощью назальной вакцины защиту на слизистой носоглотки. А та, которая сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера», - объяснил он.

Гинцбург также сообщил, что срок регистрации вакцины в виде назального спрея зависит от «начала финансирования и клинических испытаний».

«Все зависит от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания. Если оно начнется завтра, то, я думаю, что мы не к концу 2022 года (зарегистрируем назальную вакцину - прим. ред.), а возьмем повышенные обязательства и сделаем это к середине 2022 года», - сказал он.

Кроме этого, директор Центра имени Гамалеи считает, что вакцину от COVID-19 нужно сделать обязательной и добавить в национальный календарь прививок. По мнению эксперта, для окончания пандемии в мире должно быть вакцинировано 70-75% населения.

«Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной. Для того, чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», - сказал Гинцбург в интервью «Российской газете».

Ранее в Центре имени Гамалеи заявили о разработке препарата из антител для лечения коронавируса. По словам Гинцбурга, клинические испытания такого лекарства начнутся уже в январе.