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В Госдуму внесли проект о введении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

Кира Карон
19:39 25.05.2021
Законопроектом предлагается внести изменение в федеральный закон.
В Госдуму внесли проект о введении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок
© Фото: Saman Abesiriwardana Keystone Press Agency Globallookpress
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против COVID-19. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается внести изменение в федеральный закон в части дополнения национального календаря профилактических прививок», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что граждане, сделавшие прививку от коронавируса, но при этом все равно заболевшие, легче перенесут постковидный синдром, чем те, кто не привился.

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