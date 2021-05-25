В Госдуму внесли проект о введении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против COVID-19. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается внести изменение в федеральный закон в части дополнения национального календаря профилактических прививок», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что граждане, сделавшие прививку от коронавируса, но при этом все равно заболевшие, легче перенесут постковидный синдром, чем те, кто не привился.