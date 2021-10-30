Гинцбург объяснил, почему даже привитые от COVID-19 могут заболеть

Даже те, кто привился от COVID-19, могут заболеть, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Это объясняется тем, что при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать.

«Привитые заражаются, потому что при „дельта“-штамме клетки памяти не успевают сработать. „Дельта“-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», - объяснил врач.

По словам Гинцбурга, у людей начинает падать показатель антител через 6-8 месяцев, но сохраняются клетки памяти, передает РИА Новости. Учитывая то, что они начинают вырабатывать антитела на 2-4-й день после заражения, получается уже поздно.

Ранее Гинцбург рассказал, сколько будет действовать назальная вакцина от COVID-19, клинические исследования которой Минздрав России разрешил в середине октября. Также он объяснил, чем опасен незавершенный цикл вакцинации. Если не завершить прививку или сильно затянуть с получением второго компонента препарата, то есть риск заболеть COVID-19.